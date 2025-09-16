Волчанск, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 16 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 16 сентября? Что происходит у Березового, Волчанска, Дерилово, Дроновки, Купянска, Константиновки, Клебан-Быка, Мирнограда, Никаноровки, Новоивановки, Новоселовки, Покровска, Предтечино, Северска, Серебрянки, Синельниково, Удачного, Харькова, Шахово и Яблоновки?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком участке ВС РФ продвигаются в направлении Новоивановки и продолжают бои за Березовое.

«На Покровском направлении не стихают сражения на охвате Покровска. Противник безуспешно контратаковал в районе Удачного. На Константиновском направлении ВС РФ наступают по линии Александро-Шультино — Предтечино, а также на дачах у Константиновки. На Краснолиманском направлении войска РФ продвигаются в районе Среднего, в Шандриголово, а также продолжают бои в Заречном и к северу от посёлка Ставки. ВС РФ расширяют зону контроля у Ямполя, взятие которого в перспективе позволит войскам РФ лишить снабжения группировку ВСУ в Северске по трассе на Закотное. В Купянске ВС РФ закрепляются в застройке в районе городской больницы. Сообщается, что ВС РФ на полтора километра расширили зону контроля севернее Степовой Новоселки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои на левобережье Волчанска, а также в лесу возле Синельниково и на Хатненском участке фронта, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На севере Купянска наши бойцы стараются вклиниваться малыми группами в городскую застройку при поддержке FPV-дронов. На Дружковском направлении — бои у Шахово, где ВСУ ранее контратаковали. Противник контратакует у Русина Яра и Полтавки. Под Покровском (Красноармейском) ВС России наступают в районе Чунишино, в самом Покровске пишут про присутствие наших в микрорайоне Лазурный. ВСУ стянули значительные резервы. Севернее идут бои у Никаноровки, в Золотом Колодезе пишут про бои в центре, а также у Грузского», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Северском направлении фиксируется продвижение ВС РФ в районе Дроновки, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«ВС РФ отражают накаты ВСУ в районе Серебрянки с востока и юго-востока. У населенного пункта Япмоль идут бои на северо-востоке. Харьковское направление. На данном участке фронта без явных изменений, но мы продвигаемся вперед, несмотря на боевые действия. На левобережье Волчанска и возле населенного пункта Хатнее не прекращаются ожесточенные бои. Волчанский и Липцевский участки. На левом берегу реки Волчья ВС РФ при поддержке авиации ВКС РФ расширили плацдарм, продвинувшись еще на 100 метров. Также в Волчанске возле элеватора наша авиация ВКС ликвидировала обнаруженные пункты дислокации ВСУ. В лесу возле Синельниково продвижение подразделений ВС РФ составляет 250 метров. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчетом FPV наши дроноводы уничтожили украинский танк Т-72», — сообщили военкоры.

