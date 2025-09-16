Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 16 сентября

В течение ночи с 23:00 15 сентября до 06:00 16 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего дронов было сбито над Курщиной — 30 устройств.

«30 — над территорией Курской области, 18 — над Ставропольским краем, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Брянской областью, пять — над Тульской областью, четыре — над Рязанской областью, три — над Республикой Крым, два — над Волгоградской областью, два — над Воронежской областью, один — над Нижегородской областью, один — над акваторией Черного моря», — сообщили в министерстве.

Ночью во вторник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на севере региона. По его данным, противник атаковал пять районов — Чертковский, Миллеровский, Боковский, Шолоховский и Верхнедонской.

«В Верхнедонском районе у хутора Солонцовского загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал», — написал ростовский глава в Telegram-канале.

Кроме того, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Курске привела к повреждению частного жилого дома. Инцидент произошел на улице Клюквинской, где обломки сбитого дрона повредили угол здания.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал политик в Telegram-канале.

Специальные службы проводят осмотр места происшествия. Им предстоит оценить масштабы материального ущерба.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 15 сентября украинские БПЛА самолетного типа совершили налет на Белгородскую область, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили шесть дронов.

Крыша многоэтажного дома загорелась в результате украинской атаки на Северодонецк в ЛНР, сообщили в пресс-службе МЧС республики. Отмечается, что пламя быстро распространилось по всей площади кровли.

Распространение пожара, охватившего площадь 2 тыс. квадратных метров, удалось оперативно остановить. Трое жильцов здания были эвакуированы. На месте происшествия работали 28 пожарных и семь единиц спецтехники. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за сутки в республике были зафиксированы два случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты вели обстрелы на Горловском направлении, выпустив два боеприпаса. В результате ударов был поврежден жилой дом. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Сотрудники ФСБ России и Следственного комитета задержали пятерых участников организованной группы, которую подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины. Они вывели за рубеж около 2,5 млрд рублей, в том числе с целью оказания помощи ВСУ.

Как уточнила представитель СК России Светлана Петренко, в состав ОПГ входили руководитель российской микрокредитной организации, бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии и четверо их соучастников. Один подозреваемый был объявлен в международный розыск.

