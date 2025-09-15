Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 15 сентября

В ночь на 15 сентября в ГУ МЧС России по ЛНР сообщили, что крыша многоэтажного дома загорелась в Северодонецке после удара украинского БПЛА, спасатели эвакуировали трех жильцов.

«На линию 101 города Северодонецка поступило сообщение о загорании крыши жилого многоэтажного дома вследствие попадания беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины. Загорание распространилось по всему периметру кровли здания. <…> Удалось отстоять жилище от огня, а также не допустить жертв среди гражданского населения», — сказано в сообщении.

Три жителя дома были эвакуированы спасателями, после чего их забрали медики. Огонь охватил крышу, уничтожив ее на площади двух тысяч квадратных метров.

Кроме того, ночью 15 сентября управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса.

«Два факта вооруженных атак ВФУ… Две вооруженные атаки — на горловском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Отмечается, что всего было выпущено два боеприпаса. Согласно информации управления, данных о жертвах среди гражданских лиц не поступало.

Также ночью в понедельник опасность атаки беспилотников была объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!» — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 14 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, сообщило Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 80 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 — над территорией Брянской области, 15 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Смоленской области, 10 — над территорией Калужской области, пять — над территорией Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Ленинградской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Рязанской области и один — над территорией Ростовской области», — передали в ведомстве.

14 сентября возгорание произошло на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области, его успешно ликвидировали. Инцидент произошел вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата, написал губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным официальных источников, в районе Киришей силами противовоздушной обороны было уничтожено три беспилотника. Падение обломков одного из них стало причиной возгорания на промышленном объекте. Благодаря оперативным действиям спасательных служб пожар был быстро локализован и потушен. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет», — указал губернатор.

Также предприятие «Башнефти» в Башкирии подверглось атаке беспилотника, сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

«Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода», — написал он.

По словам Хабирова, производственная площадка получила незначительные повреждения. Возникло возгорание, которое данный момент устраняют. Позднее был сбит еще один дрон.

