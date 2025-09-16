Россияне посетили фестиваль электронной музыки и впали в кому Mash: мужчина и женщина в Ленобласти впали в кому после посещения фестиваля

Двое россиян впали в кому после посещения фестиваля электронной музыки Solar Systo Togathering в Ленинградской области, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина и женщина, по информации источников, могли отравиться психотропными веществами. Первой без сознания обнаружили 31-летнюю уроженку Владивостока, которую оперативно доставили в больницу. Спустя несколько часов в лесу на 59-м километре Приморского шоссе нашли молодого человека, которого также госпитализировали.

Врачи оценили состояние обоих пострадавших как крайне тяжелое. Фестиваль Solar Systo Togathering проходил с 10 по 15 сентября на берегу Финского залива в районе мыса Кюренниеми. Участники мероприятия на протяжении нескольких дней проживали в палатках, слушали музыку, проводили совместные практики и организовывали вечеринки.

