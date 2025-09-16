Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:49

Россияне посетили фестиваль электронной музыки и впали в кому

Mash: мужчина и женщина в Ленобласти впали в кому после посещения фестиваля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое россиян впали в кому после посещения фестиваля электронной музыки Solar Systo Togathering в Ленинградской области, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина и женщина, по информации источников, могли отравиться психотропными веществами. Первой без сознания обнаружили 31-летнюю уроженку Владивостока, которую оперативно доставили в больницу. Спустя несколько часов в лесу на 59-м километре Приморского шоссе нашли молодого человека, которого также госпитализировали.

Врачи оценили состояние обоих пострадавших как крайне тяжелое. Фестиваль Solar Systo Togathering проходил с 10 по 15 сентября на берегу Финского залива в районе мыса Кюренниеми. Участники мероприятия на протяжении нескольких дней проживали в палатках, слушали музыку, проводили совместные практики и организовывали вечеринки.

Ранее пассажирка поезда Волгоград — Москва скончалась после двухнедельного пребывания в коме. Елена Захарова потеряла сознание во время поездки домой. Пассажиры сразу вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли диагностировать инсульт. В результате женщина впала в коматозное состояние. После прибытия в Москву ее госпитализировали. Врачи более двух недель боролись за жизнь пациентки, но она скончалась, так и не приходя в сознание.

До этого ребенок, на которого напал мужчина из Белоруссии в аэропорту Шереметьево, был выведен врачами из комы. Мальчика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящее время ребенок дышит самостоятельно и находится в сознании. Он продолжает оставаться в реанимационном отделении, но демонстрирует положительную динамику.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

фестивали
кома
Ленобласть
госпитализации
