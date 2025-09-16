Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 11:04

Навка станцевала босиком на берегу Балтийского моря и попала на видео

Татьяна Навка Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Татьяна Навка станцевала босиком на пляже во время отдыха в Калининградской области. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она показала, как прогуливается по набережной Балтийского моря. В какой-то момент спортсменка сняла обувь и пустилась в пляс, при этом в руке она держала бокал.

Впервые в Зеленоградске. В ритме танца, в ритме жизни. Великолепный город, невероятная коса и волшебная атмосфера, — отметила олимпийская чемпионка.

Ранее супруга лидера группы «Звери» Романа Билыка опубликовала в соцсетях видео с отдыха на Корсике. Артист заснял модель Марину Королеву в крошечном бикини на пляже. Она была в купальнике шоколадного цвета и солнцезащитных очках.

До этого голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс похвасталась фигурой в «голом» платье, которое она надела для церемонии вручения премии «Эмми». Мероприятие состоялось в ночь на 15 сентября в Лос-Анджелесе. 55-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в длинном черном платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками.

