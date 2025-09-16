Навка станцевала босиком на берегу Балтийского моря и попала на видео

Российская фигуристка Татьяна Навка станцевала босиком на пляже во время отдыха в Калининградской области. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она показала, как прогуливается по набережной Балтийского моря. В какой-то момент спортсменка сняла обувь и пустилась в пляс, при этом в руке она держала бокал.

Впервые в Зеленоградске. В ритме танца, в ритме жизни. Великолепный город, невероятная коса и волшебная атмосфера, — отметила олимпийская чемпионка.

