16 сентября 2025 в 11:05

Рубио сделал неоднозначное заявление о санкциях против России

Рубио: администрация США надеется избежать санкций против России

Марко Рубио Марко Рубио Фото: IMAGO/Oliver Contreras / Pool vi/Global Look Press

Американская администрация надеется, что ситуация на Украине не дойдет до точки, когда Вашингтон откажется от роли посредника и введет санкции против России, заявил глава Госдепа США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху. По его словам, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратит участие в переговорах, в мире не останется посредников, что будет крайне опасно, передает ТАСС.

Если он (Трамп. — NEWS.ru) каким-то образом откажется от этого (участия в мирном урегулировании на Украине. — NEWS.ru) или, знаете, введет санкции против России и скажет: «С меня хватит», — в мире не останется никого, кто мог бы выступить посредником. Возможно, мы дойдем до этого. Мы надеемся, что нет, потому что это действительно плохо, — сказал Рубио.

Ранее американист и политолог Константин Блохин заявил, что президент США вынужден искать баланс в связи с кризисом на Украине. Эксперт отметил, что Трамп стремится не упустить шанс на сближение с Москвой, поэтому откладывает введение санкций против России.

Кроме того, глава Торговой палаты США в России Роберт Эйджи сообщил, что американские компании обратились к администрации Трампа с просьбой смягчить часть санкций против России. По его словам, бизнес больше всего заинтересован в снятии ограничений на новые инвестиции, работу с российскими банками и в разрешении импорта товаров в энергетическом, авиационном и высокотехнологичном секторах.

Марко Рубио
США
Россия
Украина
Дональд Трамп
санкции
