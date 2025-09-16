Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 12:38

Юрист Соловьев рассказал, как защитить детей от телефонных мошенников

Юрист Соловьев: для защититы детей от афер нужно проверять, кто им звонит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В последнее время телефонные мошенники звонят родителям или детям якобы из школы, заявляя, что нужно сдать деньги или пройти «обязательное тестирование», сообщил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, после такого звонка обязательно нужно связаться с классным руководителем и спросить, правда ли звонили оттуда.

Если вам позвонили якобы со школы и что-то сказали, нужно перезвонить лично классному руководителю или тому, кто отвечает за воспитание, и уточнить, правда ли это. Особенно нужно быть настороже, если речь идет о классных сборах или тестировании школьников. Детей нужно учить думать до того, как они совершают какие-то действия, — продолжил юрист.

По его словам, дети для мошенников — особая категория. Каждый праздник для аферистов может стать поводом. К примеру, перед Днем Конституции ребенок может получить от «учителя» тест на знание Основного закона с фишинговой ссылкой, по которой «можно забрать призы».

Скоро День учителя. Мошенники обязательно что-то придумают к этой дате, — предупредил Соловьев.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать новую схему обмана россиян с налоговыми декларациями. Человеку, который зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель, звонят от имени ФНС и говорят, что в налоговой декларации допущены ошибки. После этого жертву просят назвать код для якобы их исправления.

