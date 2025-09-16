Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 12:27

Лукашенко высказался об «угрозах» от учений «Запад-2025»

Лукашенко: учения «Запад-2025» не представляют угрозы другим государствам

Учения «Запад-2025»

Совместные учения Белоруссии и России «Запад-2025» не направлены на то, чтобы угрожать кому-то, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он добавил, что мероприятия идут по плану, передает БелТА.

Ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также считает, что соседние «обезумевшие» страны обманывают свой народ, говоря ему о возможных угрозах. Он допустил, что государства могут повторить судьбу Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия непричастна к беспилотникам, которые залетают в Литву и Польшу. Он подчеркнул, что Минск в подобных случаях «не воет», как его соседи, а «спокойно реагирует по соответствующим линиям».

До этого президент подчеркивал, что недружественная политика Запада по отношению к России и Белоруссии превращается в агрессию. Он пояснил, что примером служит минирование границ республики Польшей и странами Прибалтики. Белорусский лидер отметил, что такие действия не укрепляют безопасность региона и лишь подтверждают долгую недружелюбную позицию западных стран по отношению к Москве и Минску.

