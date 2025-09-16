Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 10:18

В Польше нашли «бомбу замедленного действия»

Порту Гданьска грозит катастрофа из-за хранения аммиачной селитры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Порту Гданьска грозит экологическая и техногенная катастрофа из-за массового импорта аммиачной селитры, сообщает портал Wnp. Ненадлежащее хранение и транспортировка вещества создают угрозу безопасности не только для территории порта, но и для значительной части города.

Вопрос о рисках транспортировки удобрений обсуждался 12 сентября на заседании парламентской группы по вопросам химической промышленности. Депутаты заявили, что массовые поставки селитры создают серьезную угрозу для Гданьска и требуют немедленных решений.

Особое внимание уделили аммиачной селитре, которую эксперты назвали «бомбой замедленного действия». Вещество широко используется в сельском хозяйстве, но также может применяться в качестве взрывчатки в строительной и горнодобывающей сферах. При этом, по данным источника, только в ближайшее время в порт должен прибыть американский сухогруз с 30 тысячами тонн селитры.

На Аляске мощный оползень вызвал гигантское цунами, которое угрожало масштабными разрушениями — инцидент произошел во фьорде Трейси-Арм. С горного обрыва сорвалось около 100 млн кубометров горной породы. Высота волны превысила 425 метров. Человеческих жертв удалось избежать.

