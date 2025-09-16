В России будут защищать честь и достоинство учителей

В России начал работу новый совещательный орган, призванный защитить честь учителей, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ. Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов будет рассматривать сложные и спорные ситуации, возникающие в образовательной среде.

По данным ведомства, основными задачами нового органа станут анализ обращений, поступивших в региональные комиссии, и разработка рекомендаций по их урегулированию. Кроме того, совет займется подготовкой предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в этой области.

Сопредседателями совета были назначены министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова. Отмечается, что все решения, принимаемые данным органом, будут носить исключительно рекомендательный характер.

Ранее Кравцов сообщил, что доходы педагогов по всей России могут быть увеличены. Министр подчеркнул, что его ведомство совместно с Минтрудом обеспечивает соответствие учительских доходов среднему уровню по регионам.