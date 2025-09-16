Лидер «Чайфа» раскрыл, почему молодежь в России полюбила народную музыку

Популярность русской народной музыки у молодежи может быть вызвана стремлением к новому и оригинальному, заявил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. По его словам, которые передает ЕАН, люди попросту устали от рэпа и электронной музыки, лишенных мелодичности.

Я думаю, что если такое действительно происходит, то спасибо надо сказать современной рэп-музыке, современной электронной музыке, в которых начисто исчезли мелодия и поэтическая основа, — заявил он.

Ранее музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заявил, что успех танцоров певицы Татьяны Булановой подогрел интерес к творчеству народного артиста России Олега Газманова. По его словам, песня исполнителя «Загулял» также стала популярной из-за тренда на все старое у молодежи.