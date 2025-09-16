Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:35

«Ловит хайп»: Расторгуев объяснил хамский ответ журналисту о деньгах

Расторгуев заявил, что его оскорбил вопрос журналиста о заработках

Народный артист России солист группы «Любэ» Николай Расторгуев в разговоре со StarHit назвал ублюдком журналиста, который ранее задал ему вопрос о том, не обманывает ли его концертный директор о сумме заработка. Знаменитость назвал подобное поведение тупизмом и подчеркнул, что его оскорбляют голословные обвинения в адрес друга, с которым он сотрудничает уже 40 лет.

Этот ублюдок, не журналист, просто ловит хайп. Ему нужно было задать провокационный вопрос. Он — настоящий провокатор. У меня язык еле поворачивается называть его журналистом. Он практически обвинил моего директора в воровстве, — сказал Расторгуев.

До этого солист «Любэ» рассказал, что при составлении списка современных патриотических песен для программы школьных уроков музыки необходимо считаться с мнением школьников. Так он прокомментировал предложение критика Евгения Бабичева включить в программу учебных заведений песню «Конь».

Между тем малоизвестный сын Расторгуева Павел подчеркивал, что отец регулярно оценивает его вокальные данные и помогает стать лучше. При этом артист выступает с критикой не специально, признался его сын.

