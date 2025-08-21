Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»

Певец Расторгуев предложил спрашивать у детей про песни для уроков музыки

Николай Расторгуев Николай Расторгуев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При составлении списка современных патриотических песен для программы школьных уроков музыки необходимо считаться с мнением школьников, заявил народный артист России, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев в беседе с ТАСС. Так он прокомментировал предложение критика Евгения Бабичева включить в программу учебных заведений песню «Конь».

Мы не можем никому советовать, какие песни должны звучать на уроках музыки. Наверное, надо у детей спросить, что они хотят учить, что им больше нравится, — сказал Расторгуев.

При этом артист отметил, что ему понятна причина возникновения такого предложения. Музыкант подчеркнул, что данная композиция пользуется огромной популярностью в России.

