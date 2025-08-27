День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 19:46

«Отец всегда суров»: тайный сын Расторгуева о карьере певца

Сын Расторгуева Павел признался, что отец раскритиковал его пение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малоизвестный сын лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева Павел рассказал, что отец регулярно оценивает его вокальные данные и помогает стать лучше. При этом артист выступает с критикой не специально, признался его сын в беседе с KP.RU.

Отец всегда суров. Николай Вячеславович указал мне на какие-то моменты, объяснил, где я неправильно спел, а где, наоборот, хорошо вышло. Он не то чтобы специально критикует. Просто он, как профессионал, все шероховатости сразу замечает, — рассказал Павел.

Совсем скоро сын исполнителя заменит отца в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», Расторгуев-младший сыграет воеводу Федора. Павел подчеркнул, что не получал музыкального образования. Он отучился на культуролога, но зарабатывал на жизнь в качестве концертного директора.

Ранее Расторгуев предложил считаться с мнением школьников при составлении списка патриотических песен для молодежи. Так он отреагировал на предложение критика Евгения Бабичева включить в программу учебных заведений песню «Конь» группы «Любэ».

