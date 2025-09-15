Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:35

Депутат Колунов ответил, какая музыка должна звучать на стадионах

Депутат Колунов: на стадионах должна звучать музыка всех российских артистов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На стадионах в перерывах между матчами вместо зарубежных хитов должна звучать музыка всех российских артистов, без привязки к определенным жанрам или тематикам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов. По его словам, также крайне важно популяризировать отечественные композиции среди подрастающего поколения.

Мы говорим как минимум о существенном сокращении трансляций зарубежных песен в ходе спортивных событий в нашей стране. Наша задача — развивать и поддерживать свое по всем направлениям, в том числе в музыке. Здесь речь не о конкретных исполнителях, а о российской музыке в целом. Спортивные мероприятия с массой зрителей — отличная площадка для повышения узнаваемости отечественной музыки, и этим нужно пользоваться. Те же дети, посещающие игры, будут слышать наше. Это крайне важно, — отметил Колунов.

Парламентарий добавил, что волейбол и хоккей — это виды спорта с насыщенной программой матчей, где постоянно звучит музыка, даже между розыгрышами мяча или шайбы. На данный момент, по его словам, играют композиции западных певцов.

Это неправильно, ведь многие иностранные исполнители еще в 2022 году отвернулись от России на фоне проведения спецоперации, отменили концерты, стали оказывать материальную поддержку ВСУ. Получается, что мы творчество таких людей постоянно демонстрируем, — заключил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал идею Колунова полностью исключить иностранную музыку во время внутренних спортивных мероприятий избыточной и трудновыполнимой. По его словам, посыл инициативы верный, однако ключевая проблема заключается в низком уровне интереса к отечественной культуре среди россиян.

песни
спорт
музыка
Госдума
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.