Депутат Колунов ответил, какая музыка должна звучать на стадионах

На стадионах в перерывах между матчами вместо зарубежных хитов должна звучать музыка всех российских артистов, без привязки к определенным жанрам или тематикам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов. По его словам, также крайне важно популяризировать отечественные композиции среди подрастающего поколения.

Мы говорим как минимум о существенном сокращении трансляций зарубежных песен в ходе спортивных событий в нашей стране. Наша задача — развивать и поддерживать свое по всем направлениям, в том числе в музыке. Здесь речь не о конкретных исполнителях, а о российской музыке в целом. Спортивные мероприятия с массой зрителей — отличная площадка для повышения узнаваемости отечественной музыки, и этим нужно пользоваться. Те же дети, посещающие игры, будут слышать наше. Это крайне важно, — отметил Колунов.

Парламентарий добавил, что волейбол и хоккей — это виды спорта с насыщенной программой матчей, где постоянно звучит музыка, даже между розыгрышами мяча или шайбы. На данный момент, по его словам, играют композиции западных певцов.

Это неправильно, ведь многие иностранные исполнители еще в 2022 году отвернулись от России на фоне проведения спецоперации, отменили концерты, стали оказывать материальную поддержку ВСУ. Получается, что мы творчество таких людей постоянно демонстрируем, — заключил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал идею Колунова полностью исключить иностранную музыку во время внутренних спортивных мероприятий избыточной и трудновыполнимой. По его словам, посыл инициативы верный, однако ключевая проблема заключается в низком уровне интереса к отечественной культуре среди россиян.