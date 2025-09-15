Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:54

Европейскую туристку дважды ограбили одни и те же преступники

В Италии туристку на вокзале дважды ограбили одни и те же люди

В итальянском городе Фоджа путешественница из Милана стала жертвой группового нападения прямо на железнодорожной станции, сообщает газета La Repubblica. Злоумышленники дважды ограбили женщину.

Сначала двое мужчин в сопровождении женщины-сообщницы отобрали у туристки мобильный телефон и денежные средства. После обращения в полицию пострадавшую сопроводили на вокзал, чтобы она могла уехать домой. Однако правоохранители не успели удалиться, как те же самые злоумышленники вновь приблизились к жертве. На этот раз они потребовали выкуп за возврат украденного телефона, а при отказе силой отобрали рюкзак, протащив женщину по земле.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, что помогло идентифицировать преступников. Полиция задержала 26-летнего иностранца, а его 44-летнему сообщнику были предъявлены обвинения в грабеже и вымогательстве. Оба ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Ранее пьяный житель Нижнего Новгорода совершил налет на пассажирский автобус ради ограбления кассы водителя. В МВД сообщили, что инцидент произошел на улице Лесной Городок Московского района.

