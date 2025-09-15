Празднование Дня города в Москве
Российский «морской монстр» прошел первый этап заводских испытаний

Минобороны: крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских испытаний

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что такие мероприятия будут продолжены согласно установленному графику. В них принимают участие сдаточная команда предприятия «Севмаш» и экипаж военного корабля.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», проходящий модернизацию и ремонт на производственном объединении «Северное машиностроительное предприятие», успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода, — сказали в МО РФ.

Ранее сообщалось, что первый полет легкого многоцелевого вертолета «Ансат» в импортозамещенной версии состоялся в Казани. Воздушное судно оборудовано российскими двигателями ВК-650В. На этом историческом событии присутствовал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Политик наблюдал за полетом в ходе рабочего визита в Татарстан.

До этого в Комсомольске-на-Амуре также успешно прошел первый полет импортозамещенного самолета SJ 100. Воздушное судно, созданное с применением серийных технологий, поднялось в воздух с заводского аэродрома. Лайнер полностью укомплектован российскими системами и агрегатами, что представляет собой новый этап в программе импортозамещения. В конструкции использованы отечественные компоненты, включая новые двигатели ПД-8.

