Российский «морской монстр» прошел первый этап заводских испытаний

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», проходящий модернизацию и ремонт на производственном объединении «Северное машиностроительное предприятие», успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода, — сказали в МО РФ.

Ранее сообщалось, что первый полет легкого многоцелевого вертолета «Ансат» в импортозамещенной версии состоялся в Казани. Воздушное судно оборудовано российскими двигателями ВК-650В. На этом историческом событии присутствовал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Политик наблюдал за полетом в ходе рабочего визита в Татарстан.

До этого в Комсомольске-на-Амуре также успешно прошел первый полет импортозамещенного самолета SJ 100. Воздушное судно, созданное с применением серийных технологий, поднялось в воздух с заводского аэродрома. Лайнер полностью укомплектован российскими системами и агрегатами, что представляет собой новый этап в программе импортозамещения. В конструкции использованы отечественные компоненты, включая новые двигатели ПД-8.