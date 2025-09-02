Саммит ШОС — 2025
В России впервые протестировали импортозамещенный вертолет «Ансат»

В Казани прошел первый полет российского вертолета «Ансат» с двигателями ВК-650В

Вертолет «Ансат» Вертолет «Ансат» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета «Ансат» состоялся в Казани, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России». Воздушное судно оснащено отечественными двигателями ВК-650В.

Экипаж в ходе полета выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем, — говорится в сообщении.

На историческом событии присутствовал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Политик наблюдал за полетом в рамках рабочего визита в Татарстан. По данным «Вертолетов России», машина успешно прошла первые летные испытания.

Алиханов отметил, что после тестирования можно с уверенностью заявлять о технологическом суверенитете страны в вертолетостроении. Создание такого механизма, убежден министр, означает выпуск холдингом машин всех классов.

Гендиректор «Вертолетов России» Николай Колесов, в свою очередь, назвал первый полет очень важным шагом. «Ансат» отличается модернизированными ключевыми системами, включая автопилот.

Ранее ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет. В Минобороны РФ сообщили, что прием воздушного судна прошел в рамках поставок особо востребованных образцов вооружения и техники в войска.

