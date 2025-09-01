День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 13:31

ВКС России пополнились новым самолетом

Минобороны: ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А

Модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) Модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) Фото: Нина Падалко /РИА Новости

ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет об Ил-76МД-90А. По данным ведомства, прием самолета произошел в рамках поставок особо востребованных образцов вооружения и техники в войска.

Экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А, — говорится в сообщении ведомства.

Воздушное судно представляет собой модернизированную версию Ил-76. В рамках изменений была исправлена силовая конструкция крыла. Самолет используется в межрегиональной перевозке войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава и техники.

Ранее ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. В пресс-службе Ростеха сообщили, что их передала Объединенная авиастроительная корпорация. Исполнительный директор компании Олег Евтушенко заявил, что заводы РФ быстро производят самолеты в рамках гособоронзаказа.

Ранее в Ростехе сообщили, что связка Су-35С и Су-34 может выполнять наиболее сложные тактические задачи на передовой. В корпорации назвали такое взаимодействие «ударным кулаком».

Минобороны РФ
самолеты
ВКС РФ
военная техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина смерти школьницы на линейке 1 сентября
Кнайсль объяснила, что Трамп понял в разговоре с Путиным на Аляске
Песков опроверг слухи о причастности России к скандалу с фон дер Ляйен
Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеорегистраторы
Специалист по протоколу оценил поездку Моди в машине Путина
В канале СК Башкирии на минуту появился запрещенный стикер
Оверчук раскрыл, кто должен принимать решение о выходе Армении из ЕАЭС
Продажи смартфонов в России показали неожиданный результат перед 1 сентября
Адвокат раскрыл, кого могут оштрафовать за поиск запрещенных данных с VPN
В России рассказали о бегстве ВСУ под натиском армии РФ у Северска
Мужчина убил туристку и после этого спрятал ее тело в отеле
Губерниев и Буланова признались, как их дразнили в школе
Россиян предупредили о неожиданной проблеме при снятии наличных
МИД Азербайджана: ОБСЕ закрыла Минскую группу по Карабахскому конфликту
В Сеть попали фото сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата
Поджигатели военкомата совершили побег из СИЗО в Екатеринбурге
Президент Грузии написал Трампу открытое письмо о своем разочаровании
Вице-премьер России оценил переговоры лидеров РФ и Индии
Психолог рассказал, как ненавязчиво подготовить ребенка к школе
Известная ведущая Селеста Уилсон умерла в 42 года
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.