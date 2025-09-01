ВКС России пополнились новым самолетом

ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет об Ил-76МД-90А. По данным ведомства, прием самолета произошел в рамках поставок особо востребованных образцов вооружения и техники в войска.

Экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А, — говорится в сообщении ведомства.

Воздушное судно представляет собой модернизированную версию Ил-76. В рамках изменений была исправлена силовая конструкция крыла. Самолет используется в межрегиональной перевозке войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава и техники.

Ранее ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. В пресс-службе Ростеха сообщили, что их передала Объединенная авиастроительная корпорация. Исполнительный директор компании Олег Евтушенко заявил, что заводы РФ быстро производят самолеты в рамках гособоронзаказа.

Ранее в Ростехе сообщили, что связка Су-35С и Су-34 может выполнять наиболее сложные тактические задачи на передовой. В корпорации назвали такое взаимодействие «ударным кулаком».