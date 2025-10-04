Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 06:58

Росавиация установила ограничения для полетов над одним российским регионом

Росавиация: полеты в аэропорту Казани ограничены для обеспечения безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Данные меры ввели около 05:30 по московскому времени.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Спустя час режим опасности был снят. Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один из самолетов.

Накануне в аэропорту Волгограда также были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Меры приняли для обеспечения безопасности. Гражданам посоветовали следить за официальным каналом Росавиации.

До этого стало известно, что самолет компании Delta Air Lines задел другой воздушный лайнер во время вылета из аэропорта Атланты в США. По словам очевидцев, крыло самолета соприкоснулось с пустым воздушным судном. На борту в момент инцидента, как подчеркивалось, находились 198 человек, включая двух пилотов и четырех стюардесс.

