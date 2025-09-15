Метеоролог оценил связь народных примет с реальными прогнозами погоды

Народные приметы о том, какая будет погода зимой, в действительности не работают, сообщил в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на сегодняшний день не существует научных исследований, которые бы подтверждали подобные поверья.

Нет исследований, которые бы подтверждали народные приметы: что после жаркого лета идет суровая зима или, наоборот, после мягкого лета — мягкая зима. Рябина красная — тогда будет суровая зима? Нет, таких простых статистических зависимостей не существует, — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что судить о предстоящей зиме пока рано. Хоть качество долгосрочных прогнозов и выросло, они по-прежнему уступают по точности краткосрочным, объяснил Вильфанд. Это, по его словам, связано с тем, что атмосфера — «очень сложная структура», где большую роль играет неопределенность.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет. Кроме того, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов.