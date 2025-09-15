Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 18:48

Метеоролог оценил связь народных примет с реальными прогнозами погоды

Метеоролог Вильфанд: нет подтверждений, что народные приметы о погоде работают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народные приметы о том, какая будет погода зимой, в действительности не работают, сообщил в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на сегодняшний день не существует научных исследований, которые бы подтверждали подобные поверья.

Нет исследований, которые бы подтверждали народные приметы: что после жаркого лета идет суровая зима или, наоборот, после мягкого лета — мягкая зима. Рябина красная — тогда будет суровая зима? Нет, таких простых статистических зависимостей не существует, — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что судить о предстоящей зиме пока рано. Хоть качество долгосрочных прогнозов и выросло, они по-прежнему уступают по точности краткосрочным, объяснил Вильфанд. Это, по его словам, связано с тем, что атмосфера — «очень сложная структура», где большую роль играет неопределенность.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет. Кроме того, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов.

погода
зима
приметы
Роман Вильфанд
Гидрометцентр
прогнозы
Александр Финохин
А. Финохин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.