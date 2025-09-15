Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 19:02

Суд вынес решение по делу жительницы Астрахани, погубившей детей в пожаре

Женщину из Астрахани признали виновной в смерти детей при пожаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Астрахани приговорил местную жительницу к трем годам колонии‑поселения за гибель пятерых детей при пожаре в частном доме в апреле, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (неосторожное причинение смерти двум и более лицам).

Собранные следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении местной жительницы. Она признана виновной в гибели пятерых детей на пожаре, — говорится в сообщении.

Ранее в СК России по Татарстану сообщили, что в результате пожара погибла 52-летняя женщина-инвалид. По данным ведомства, поджог устроил 51-летний сожитель ее сестры. Тело женщины обнаружили ночью 1 сентября при тушении частного дома в одном из сел Лениногорского района. Подозреваемого задержали: следователи установили, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег веранду дома потерпевшей из-за личной неприязни и скрылся.

Астрахань
суды
дети
пожары
смерти
