Суд вынес решение по делу жительницы Астрахани, погубившей детей в пожаре

Суд в Астрахани приговорил местную жительницу к трем годам колонии‑поселения за гибель пятерых детей при пожаре в частном доме в апреле, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (неосторожное причинение смерти двум и более лицам).

Собранные следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении местной жительницы. Она признана виновной в гибели пятерых детей на пожаре, — говорится в сообщении.

