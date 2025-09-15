Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 19:04

Лжеполицейского задержали при попытке разобраться с самокатчиками

Слесарь переоделся в полицейского и поехал наказывать самокатчиков в Кемерово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Кемерово переоделся в полицейского, чтобы бороться с самокатчиками, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Мужчина пытался «регулировать» движение, разъезжая на велосипеде, однако прибыли настоящие правоохранители и задержали его.

Гражданин на велосипеде, оснащенном световыми эффектами, делал вид, что регулирует дорожное движение, при этом отвлекал водителей своим внешним видом и странным поведением, — сказано в сообщении.

Лжеполицейский признался, что купил форму в спецмагазине. Правоохранители конфисковали ее. Теперь мужчине грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.

Ранее в Новой Москве мальчик на электросамокате выехал на пешеходный переход на красный свет и попал под машину. Водитель не успел затормозить, ребенка отбросило в воздух, он ударился об асфальт. Очевидцы оказали первую помощь, медики его реанимировали и доставили в больницу.

В Санкт-Петербурге до этого 15-летний мальчик, передвигавшийся на электросамокате, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в 39-летнего мужчину после ссоры. Конфликт начался с перепалки, но подросток достал оружие и открыл огонь, после чего скрылся. Пострадавший обратился за помощью, нападавшего задержали.

