Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:27

Путин провел рабочую встречу с Володиным

Володин сообщил о подробном обсуждении планов на встрече с Путиным

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента сообщил, что провел рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча состоялась накануне, в понедельник, 15 сентября, передает корреспондент NEWS.ru.

Вчера состоялась встреча, мы обсуждали достаточно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций, — сказал Володин.

По его словам, особое внимание в ходе диалога было уделено определению ключевых приоритетов в деятельности Госдумы. Спикер палаты также передал депутатам слова благодарности от президента за их работу.

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого заявил, что усилия по снижению инфляции в стране дают результат. Глава государства обратил внимание, что тенденция инфляции достаточно яркая. Президент указал, что в августе рост потребительских цен составил 8,1%, в отличие от июльских 8,8%.

Прежде Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в августе 2025 года составила 8,14%, а в июле — 8,79%. В месячном выражении потребительские цены упали на 0,4%. Стоимость услуг снизилась на 0,62% к июлю, но прибавила 11,14% в годовом выражении.

Владимир Путин
Вячеслав Володин
Россия
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.