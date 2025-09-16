Путин провел рабочую встречу с Володиным Володин сообщил о подробном обсуждении планов на встрече с Путиным

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента сообщил, что провел рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча состоялась накануне, в понедельник, 15 сентября, передает корреспондент NEWS.ru.

Вчера состоялась встреча, мы обсуждали достаточно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций, — сказал Володин.

По его словам, особое внимание в ходе диалога было уделено определению ключевых приоритетов в деятельности Госдумы. Спикер палаты также передал депутатам слова благодарности от президента за их работу.

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого заявил, что усилия по снижению инфляции в стране дают результат. Глава государства обратил внимание, что тенденция инфляции достаточно яркая. Президент указал, что в августе рост потребительских цен составил 8,1%, в отличие от июльских 8,8%.

Прежде Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в августе 2025 года составила 8,14%, а в июле — 8,79%. В месячном выражении потребительские цены упали на 0,4%. Стоимость услуг снизилась на 0,62% к июлю, но прибавила 11,14% в годовом выражении.