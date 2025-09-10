В Росстате озвучили уровень годовой инфляции в августе

Годовая инфляция в России в августе 2025 года составила 8,14%, снизившись с июльских 8,79%, сообщает Росстат. В месячном выражении потребительские цены уменьшились на 0,4%.

Продовольствие за месяц подешевело на 0,91%, но по сравнению с прошлым годом подорожало на 9,79%. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,42% за месяц и на 3,87% за год. Услуги снизились на 0,62% к июлю, но прибавили 11,14% в годовом выражении.

Ранее Банк России заявил о намерении удерживать жесткие параметры денежно-кредитной политики до достижения целевого уровня инфляции. В регуляторе отметили, что инфляция должна стабилизироваться на уровне 4% к 2026 году.

Кроме того, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что ослабление рубля не отразится на инфляции, но даст толчок экспорту и поможет отечественным производителям успешнее реализовывать товары. Он добавил, что инфляция в стране демонстрирует позитивную динамику, хоть и развивается разнонаправленно.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых целей экономической политики. Такое заявление он сделал на рабочем совещании по вопросам экономики.