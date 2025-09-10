Празднование Дня города в Москве
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России

Мишустин назвал снижение инфляции ключевой задачей правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил снижение инфляции в число важнейших задач экономической политики, сообщила пресс-служба правительства РФ. Об этом глава кабинета министров заявил в ходе рабочего совещания, посвященного актуальным экономическим вопросам.

Мишустин подчеркнул, что возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и последовательное снижение инфляции являются ключевыми ориентирами при формировании федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Он отметил, что данная работа уже ведется правительством в активном режиме.

Премьер-министр уточнил, что деятельность кабинета министров основана на поручениях президента и ведется в тесной координации с Банком России. Важной составляющей этого процесса является также конструктивное взаимодействие с парламентариями, представителями экспертного и научного сообществ, а также деловых кругов.

Ранее сообщалось, что внебиржевой курс доллара впервые с 11 апреля превысил отметку в 84 рубля. Стоимость американской валюты увеличилась на 26 копеек относительно предыдущего закрытия, достигнув уровня 84,09 рубля. По состоянию на 13:30 доллар торгуется на отметке 84,8 рубля.

