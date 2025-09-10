Внебиржевой курс доллара вырос до уровня 11 апреля

Внебиржевой курс доллара впервые с 11 апреля превысил отметку в 84 рубля, говорится в данных торгов на портале Investing.com. Стоимость американской валюты увеличилась на 26 копеек относительно предыдущего закрытия, достигнув уровня 84,09 рубля. По состоянию на 13:30 доллар торгуется на отметке 84,8 рубля.

Одновременно на российском межбанковском рынке укрепились позиции евро. Курс европейской валюты вырос на 0,67 процента, достигнув значения 99,587 рубля.

Ранее депутат Анатолий Аксаков говорил, что ослабление рубля не окажет влияния на уровень инфляции, но будет способствовать расширению экспорта и повышению эффективности продаж для российских производителей. По его словам, инфляционные процессы в России демонстрируют хорошую динамику, несмотря на их разнонаправленный характер.

До этого заместитель директора по экономике и промышленности Делового экономического центра развития СНГ Александр Гриф прогнозировал, что в сентябре курс доллара составит от 80 до 84 рублей. Эксперт пояснил, что снижение ключевой ставки и налоговые выплаты окажут ослабляющее воздействие на российскую валюту.