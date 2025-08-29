Стало известно, каким будет курс доллара в сентябре Экономист Гриф: в сентябре доллар будет стоить 80–84 рубля за единицу

В сентябре курс доллара составит 80–84 рубля за единицу, заявил NEWS.ru заместитель директора по экономике и промышленности Делового экономического центра развития СНГ эксперт по международной политике Александр Гриф. По его словам, снижение ключевой ставки и налоговые выплаты ослабят российскую валюту.

Санкционные ограничения и геополитическая напряженность продолжают давить на рубль, ограничивая приток валюты и повышая риски. В начале сентября курс будет 80–82 рубля за доллар — уровень конца лета. Середина сентября: 82–84 рубля за доллар, так как снижение ключевой ставки ослабит рубль, а рост импорта усилит спрос на валюту. Конец сентября: 83–84 рубля за доллар — после налоговых выплат рубль слегка просядет при отсутствии новых шоков, — сказал Гриф.

Он уточнил, что евро в начале сентября будет стоить около 93–95 рублей за единицу, в середине — 96–97 рублей, а в конце месяца — 97–98 рублей. По словам экономиста, в базовом сценарии рубль в начале осени продолжит плавное ослабление.

Ожидается диапазон 80–85 рублей за доллар и 95–98 рублей за евро. Существенного обвала не прогнозируется благодаря крупным резервам и положительному внешнеторговому балансу. Главные риски — ускоренный рост импорта и отток капитала на фоне снижения ставки, а также возможные внешние потрясения. При отсутствии новых шоков рубль завершит сентябрь близко к прогнозным значениям, — добавил Гриф.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года. Он подчеркнул, что динамика осталась положительной, несмотря на внешние и внутренние вызовы.