ВВП России показал неожиданную динамику Мишустин: ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года

ВВП России вырос на 1,2 процента в первом полугодии 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном исполнению бюджета за первые шесть месяцев года. По его словам, динамика осталась положительной, несмотря на внешние и внутренние вызовы, передает пресс-служба Правительства России.

Вопреки всем вызовам динамика валового внутреннего продукта осталась положительной, он вырос на 1,2 процента, — отметил Мишустин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики по итогам 2025 года составит не менее 1,5%. По его словам, сбалансированный бюджет создаст условия для смягчения кредитно-денежной политики ЦБ, что предоставит дополнительные ресурсы для отраслей экономики.

В то же время первый вице-премьер Денис Мантуров назвал малореалистичным сценарий единовременного снижения ключевой ставки на 10 процентных пунктов. Он подчеркнул необходимость умеренного и своевременного подхода к изменениям в денежно-кредитной политике.

До этого экономист Алексей Зубец рассказал, что реальные доходы россиян растут быстрыми темпами за вычетом инфляции. По мнению эксперта, именно рост благосостояния граждан является главным показателем эффективности экономики, а не абсолютные значения ВВП.