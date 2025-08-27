День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:14

Силуанов рассказал, какой рост показала российская экономика в 2025 году

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2025 года российская экономика покажет рост в размере не менее 1,5%, рассказал глава Минфина Антон Силуанов на совещании кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным. Ведомство плотно взаимодействует с Центробанком РФ, приводит слова министра пресс-служба правительства.

Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5 процента, во всяком случае, по оценке Министерства экономического развития, в текущем году, — рассказал Силуанов.

По его словам, сбалансированный бюджет даст возможности для ЦБ в области смягчения кредитно-денежной политики. Это позволит предоставить дополнительные ресурсы для различных отраслей экономики, добавил глава ведомства.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что жесткая политика Центробанка поможет снизить инфляцию до 7% к концу 2025 года. По его словам, удержание ключевой ставки и ограничение роста цен призвано сохранить покупательную силу россиян. Также в текущих условиях курс в диапазоне 78–79 рублей за доллар считается экспертами нейтральным, добавил парламентарий.

