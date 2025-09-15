Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:22

Путин оценил усилия по снижению инфляции в России

Путин заявил, что усилия по снижению инфляции в России дают результат

Совещание по экономическим вопросам Совещание по экономическим вопросам Фото: kremlin.ru

Усилия по снижению инфляции в стране дают результат, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства обратил внимание, что тенденция инфляции достаточно яркая. Президент указал, что в августе рост потребительских цен составил 8,1%, в отличие от июльских 8,8%.

А сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в августе 2025 года составила 8,14%, а в июле — 8,79%. В месячном выражении потребительские цены упали на 0,4%. Стоимость услуг снизилась на 0,62% к июлю, но прибавила 11,14% в годовом выражении.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не обсуждал снижение ключевой ставки до 16%. Она отметила, что на заседании ЦБ рассматривались лишь два варианта, первый из которых заключался в сохранении показателя на уровне 18%. Второй — снижение до 17%.

Владимир Путин
экономика
инфляция
Банк России
