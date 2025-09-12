Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 16:28

В ЦБ рассказали, какая ключевая ставка рассматривалась на заседании

Глава ЦБ Набиуллина: снижение ключевой ставки до 16% не рассматривалось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не обсуждал снижение ключевой ставки до 16%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Ее трансляцию вел Telegram-канал ЦБ. По ее словам, на заседании рассматривались только два варианта — сохранить показатель на уровне 18% или снизить его до 17%.

Рассматривалось два варианта на заседании. Снижение ставки на 1 п. п. и сохранение ставки. Аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились. Нам нужно оценить последствия уже принятых решений, заявила она.

Глава регулятора отметила, что дальнейшие решения по снижению ключевой ставки должны быть очень аккуратными и взвешенными. Она также уточнила, что размер ставки напрямую связан с бюджетными расходами. Дело в том, что их рост ведет к увеличению дефицита. Если он станет больше, то ЦБ придется вновь ограничить доступность кредитных денег.

Ранее член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин заявил, что россияне все еще могут открыть вклады с двузначной доходностью, однако в ближайшее время эта возможность исчезнет. По прогнозу эксперта, к концу года ставки по вкладам упадут до 11–11,5%.

Эльвира Набиуллина
Центральный банк России
деньги
инфляция
ключевая ставка
