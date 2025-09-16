НАТО готовит новые провокации против России, а особую угрозу в этом контексте представляет Великобритания, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, репутация британской стороны как мастера подобных действий не вызывает сомнений.

То, что провокации стран НАТО в сторону России будут, в этом нет никакого сомнения. Особенно если угроза исходит со стороны Великобритании — там мастера провокаций, такая репутация. Враждебные действия со стороны стран НАТО уже есть. Они поставляют оружие на Украину и, собственно, практически участвуют в конфликте. Британские ракеты довольно успешные, но наша ПВО их сбивает. Война с Великобританией уже идет через Украину, — высказался Колесник.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что НАТО давно стремится перекрыть Сувалкский коридор. По его словам, цель Альянса — изолировать Калининградский эксклав. Политолог отметил, что планы стран НАТО по блокаде региона обсуждались более десяти лет назад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Альянс де-факто ведет войну с Россией. По его словам, утверждение не нуждается в каких-либо дополнительных доказательствах.