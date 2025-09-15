Празднование Дня города в Москве
«Это очевидно»: Песков обвинил НАТО в войне с Россией

Песков заявил, что НАТО де-факто воюет с Россией

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

НАТО де-факто ведет войну с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, утверждение не нуждается в каких-либо дополнительных доказательствах.

НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что военный блок задействован в боевых действиях путем оказания прямой и косвенной поддержки Украины. Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который утверждал, что НАТО не воюет с Россией.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что на территории его страны прорабатывают план по усилению восточного фланга Североатлантического альянса. Министр подчеркнул, что Хельсинки активно принимает в этом участие.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил об угрозе создания бесполетной зоны над Украиной и возможности стран НАТО сбивать российские БПЛА. Политик заявил, что это означает прямой конфликт военного блока с Россией.

