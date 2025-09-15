Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:50

Политолог ответил, как НАТО попытается блокировать Калининградскую область

Политолог Перенджиев: НАТО давно хочет перекрыть Сувалкский коридор

Фото: Shutterstock/FOTODOM

НАТО давно стремится перекрыть Сувалкский коридор, чтобы изолировать Калининградский эксклав, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам политолога, планы Альянса по блокаде региона обсуждались более десяти лет назад.

Все знают, что существует план прорыва как со стороны Калининградской области в сторону Белоруссии, так и в обратном направлении. Это называется Сувалкский коридор. Запад всячески пытается перекрыть его. В идее блокады Калининградской области на самом деле нет ничего нового. Я помню, что с 2011 года со стороны генералов НАТО уже звучали заявления, что они готовы взять регион в блокаду, — пояснил Перенджиев.

Он подчеркнул, что с тех пор Москва предприняла значительные шаги для укрепления обороны области. По его словам, безопасность Калининграда может обеспечиваться ракетными ударами с основной территории России, а также действиями авиации и сил Балтийского флота.

Именно эти заявления генералов НАТО привели к тому, что еще в бытность президентства Дмитрия Медведева в Калининградской области были размещены «Искандеры». С тех пор делается многое для обеспечения безопасности, — резюмировал Перенджиев.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что европейские страны могут использовать российско-белорусские учения «Запад-2025» для организации провокации с инсценировкой атаки на одно из соседних государств. По его словам, целью может стать обвинение России в ударе по гражданскому объекту в Польше или Литве.

