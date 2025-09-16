Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 09:47

Раскрыто, насколько реже россияне стали летать из Москвы в Санкт-Петербург

АТОР: россияне стали на 19% реже летать из Москвы в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне стали на 19% реже летать из Москвы в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Спад зафиксировали с мая по август этого года.

Основной причиной такой тенденции стало частое закрытие аэропортов из-за атаки беспилотников. Так, воздушные гавани Шереметьево, Внуково и Пулково приостанавливали свою работу не менее 30 раз за лето.

Кроме того, россияне на 17% реже стали пользоваться рейсами по программе «Шаттл», которые организовывают компании «Аэрофлот» и «Россия». При этом в среднем на эту программу приходится 80% всех авиаперевозок между Москвой и Петербургом.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) временно прекратили работу. По его информации, воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты для обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения были сняты.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал принять меры для поддержания воздушного транспорта и сделать авиаперелеты по стране более доступными для граждан. Он отметил, что также необходимо строить новые аэропорты и ремонтировать наиболее изношенные взлетно-посадочные полосы.

Россия
АТОР
Москва
Санкт-Петербург
перелеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.