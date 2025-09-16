Раскрыто, насколько реже россияне стали летать из Москвы в Санкт-Петербург АТОР: россияне стали на 19% реже летать из Москвы в Санкт-Петербург

Россияне стали на 19% реже летать из Москвы в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Спад зафиксировали с мая по август этого года.

Основной причиной такой тенденции стало частое закрытие аэропортов из-за атаки беспилотников. Так, воздушные гавани Шереметьево, Внуково и Пулково приостанавливали свою работу не менее 30 раз за лето.

Кроме того, россияне на 17% реже стали пользоваться рейсами по программе «Шаттл», которые организовывают компании «Аэрофлот» и «Россия». При этом в среднем на эту программу приходится 80% всех авиаперевозок между Москвой и Петербургом.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) временно прекратили работу. По его информации, воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты для обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения были сняты.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал принять меры для поддержания воздушного транспорта и сделать авиаперелеты по стране более доступными для граждан. Он отметил, что также необходимо строить новые аэропорты и ремонтировать наиболее изношенные взлетно-посадочные полосы.