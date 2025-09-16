Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 09:23

Более 60 человек погибли за сутки при атаках Израиля на Газу

WAFA: 62 человека погибли при атаках Израиля на Газу 15 сентября

Машины скорой помощи в Газе Машины скорой помощи в Газе Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В секторе Газа 15 сентября погибли во время атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 62 человека, передает агентство WAFA со ссылкой на медиков. Большинство жертв — жители анклава.

В результате израильских авиаударов, продолжающихся в секторе Газа с начала понедельника, погибло 62 человека, большинство — в городе Газа, — сказано в публикации.

Число раненных при авиаударах ЦАХАЛ не раскрывается. По сведениям агентства, в ходе израильской военной операции в Газе были повреждены несколько жилых зданий, включая самое высокое строение.

Ранее стало известно, что военные ЦАХАЛ начали масштабную военную операцию по оккупации Газы. Высокопоставленные чиновники Израиля сообщили, что она сопровождается массированными ударами по всей территории сектора. Удары наносятся ракетными комплексами по целям от южных до северных районов.

В ООН между тем отметили, что число палестинцев, погибших в секторе Газа, может достигать 680 тысяч. В организации уточнили, что официальные данные о 65 тысячах жертв занижены как минимум в 10 раз.

