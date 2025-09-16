Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 07:27

Еще одна страна Европы пообещала признать Палестину

Люксембург решил признать Палестину в сентябре

Фото: Nicolas Lambert/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Люксембург собирается признать Палестину государством в сентябре, сообщает телеканал RTL со ссылкой на премьер-министра страны Люка Фридена и министра иностранных дел Ксавье Беттеля. Такое решение государство должно принять на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Фриден и Беттель <…> объявили перед парламентской комиссией, что Люксембург планирует признать Палестину государством в сентябре, — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево объявил, что государство признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его словам, королевство также может ввести санкции против правительства Израиля. Прево подчеркнул, что официальное оформление признания произойдет после освобождения всех заложников и ухода ХАМАС от власти в секторе Газа.

В конце июля министры иностранных дел 15 западных государств призвали к признанию Палестины. Среди них оказались Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

Европа
Люксембург
Палестина
сектор Газа
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять страны выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.