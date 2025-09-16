Еще одна страна Европы пообещала признать Палестину

Люксембург собирается признать Палестину государством в сентябре, сообщает телеканал RTL со ссылкой на премьер-министра страны Люка Фридена и министра иностранных дел Ксавье Беттеля. Такое решение государство должно принять на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Фриден и Беттель <…> объявили перед парламентской комиссией, что Люксембург планирует признать Палестину государством в сентябре, — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево объявил, что государство признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его словам, королевство также может ввести санкции против правительства Израиля. Прево подчеркнул, что официальное оформление признания произойдет после освобождения всех заложников и ухода ХАМАС от власти в секторе Газа.

В конце июля министры иностранных дел 15 западных государств призвали к признанию Палестины. Среди них оказались Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.