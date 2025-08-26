«Один дома», роман с Кунис и наркозависимость: как живет Маколей Калкин

Сегодня, 26 августа, актеру Маколею Калкину исполняется 45 лет. Актеру было 10, когда он стал популярным после роли Кевина Маккалистера в фильме «Один дома». Как сейчас живет Маколей Калкин — в материале NEWS.ru.

Как Маколей Калкин стал звездой

Маколей Калкин родился 26 августа 1980 года в семье Кристофера Корнелиуса и Патриции Бентрап. Мать будущего актера работала телефонисткой. Отец сначала пробовал свои силы в качестве актера на Бродвее, так как хотел прославиться. Но ему не удалось, поэтому он пошел работать помощником священника.

Помимо Маколея в семье росли еще шестеро детей. Денег катастрофически не хватало. Калкины жили в маленьком доме. Отец не оставил свои актерские амбиции и решил их реализовать через детей. Маколею было четыре года, когда Кристофер впервые привел его на пробы.

В 1989 году Калкин снялся в фильме «Дядюшка Бак». Режиссер Джон Хьюз заметил девятилетнего мальчика и позже предложил коллеге Крису Коламбусу рассмотреть ребенка на главную роль в проект «Один дома». В итоге Калкина утвердили.

Маколей Калкин в кадре из фильма «Один дома» Фото: KPA/Global Look Press

Фильм «Один дома» вышел в 1990 году и заработал $476 млн в мировом прокате. За роль Кевина Маккалистера Маколей был удостоен звания «Ребенок года» и номинирован на «Золотой глобус».

Потом в прокат вышло продолжение — «Один дома 2. Затерянный в Нью-Йорке». Лента тоже понравилась зрителям. Сейчас оба фильма по традиции показывают в рождественские праздники на американском телевидении.

Позже интерес к юному актеру упал. Картины с участием Маколея «Моя девочка», «Добрый сынок», «Щелкунчик» и «Богатенький Ричи» были номинированы на антипремию «Золотая малина». С 1994 года начался закат карьеры Калкина. За «Один дома» Маколей получил $100 тыс., за вторую часть его отец попросил уже $4,5 млн. Также Кристофер требовал, чтобы, помимо Маколея, в фильмах задействовали его братьев и сестер. Так, в «Один дома» снимался также Киран Калкин, который в 2025-м получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль».

В 1995 году мать Маколея подала на развод с отцом. Она устала от постоянного физического и эмоционального насилия над ней и детьми. Родители начали делить трастовый фонд Маколея, который на тот момент составлял $17 млн. 15-летний актер устал от споров матери и отца и передал управление своими деньгами стороннему агенту. Мать получила право опеки над детьми после развода с Кристофером.

В 2003-м Калкин снялся в фильме «Клубная мания» и решил отдохнуть от работы в кино.

Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин в кадре из фильма «Один дома» Фото: imago stock&people/Global Look Press

Проблемы с наркотиками Маколея Калкина

С 1995 года, по сообщениям некоторых изданий, Калкин тратил на запрещенные вещества от $6 тыс. в месяц. В 2004-м Маколея задержали за превышение скорости. При обыске в автомобиле актера обнаружили наркотики. С тех пор в прессе все чаще начала появляться информация о наркозависимости актера.

В 2012-м случайные прохожие увидели Калкина на улице и вызвали скорую. СМИ писали, что у него случилась передозировка. По данным таблоидов, Маколей тяжело переживал смерть сестры, которую в 2008 году сбила машина.

Что известно о личной жизни Калкина

В 1998 году Калкин женился на актрисе Рэйчел Майнер. Они были знакомы со школы. Поговаривали, что актер вступил в брак из-за ощущения одиночества. Но пара развелась через три года. Рэйчел не выдержала зависимости Калкина.

Вскоре актер начал встречаться с Милой Кунис. Она искренне пыталась помочь Маколею бросить наркотики. Ходили слухи, что пара была помолвлена. Но в 2011 году они расстались.

В 2017 году Калкин присоединился к актерскому составу фильма «Мальчишник в Таиланде» (Changeland), режиссером которого выступил его друг Сет Грин. На съемках он познакомился с азиатской актрисой Брендой Сонг. Встреча с ней полностью изменила жизнь актера. Маколей избавился от наркозависимости. Пара поженилась, у них родились двое сыновей, и Калкин вернулся в кинематограф.

Маколей Калкин и Бренда Сонг Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем сейчас занимается Калкин

Несколько лет назад Калкин создал сайт и подкаст Bunny Ears о поп-культуре, которые успешно выстрелили. Благодаря этому сейчас у актера успешная IT-компания. В 2018 году Калкин снялся в рождественском рекламном ролике для Google, рекламируя новые сервисы умного дома в своем «фирменном» образе из «Один дома». В 2019 году он сыграл одну из ролей в фильме Сета Грина «Земля перемен» вместе с Брендой Сонг.

Позже Калкин появился в 10-м сезоне «Американской истории ужасов». В 2021-м Маколей попробовал себя в качестве модели на показе Gucci. В 2023-м актеру дали именную звезду на голливудской «Аллее славы». В 2025-м он появился в сериале «Ценный игрок» и продолжит там сниматься в 2026-м.

«Я не работал на угольной шахте. Я не был ребенком-солдатом. Случались определенные неприятности, но с детьми такие неприятности случаются постоянно, и они не выкарабкиваются из этой ситуации. Мне есть чем похвастаться, чувак. Посмотри на меня: у меня есть деньги, у меня есть слава, у меня есть прекрасная девушка, прекрасный дом и прекрасные животные», — говорил Маколей в одном из интервью.

