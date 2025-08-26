Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 01:00

«Один дома», роман с Кунис и наркозависимость: как живет Маколей Калкин

Маколей Калкин Маколей Калкин Фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС

Сегодня, 26 августа, актеру Маколею Калкину исполняется 45 лет. Актеру было 10, когда он стал популярным после роли Кевина Маккалистера в фильме «Один дома». Как сейчас живет Маколей Калкин — в материале NEWS.ru.

Как Маколей Калкин стал звездой

Маколей Калкин родился 26 августа 1980 года в семье Кристофера Корнелиуса и Патриции Бентрап. Мать будущего актера работала телефонисткой. Отец сначала пробовал свои силы в качестве актера на Бродвее, так как хотел прославиться. Но ему не удалось, поэтому он пошел работать помощником священника.

Помимо Маколея в семье росли еще шестеро детей. Денег катастрофически не хватало. Калкины жили в маленьком доме. Отец не оставил свои актерские амбиции и решил их реализовать через детей. Маколею было четыре года, когда Кристофер впервые привел его на пробы.

В 1989 году Калкин снялся в фильме «Дядюшка Бак». Режиссер Джон Хьюз заметил девятилетнего мальчика и позже предложил коллеге Крису Коламбусу рассмотреть ребенка на главную роль в проект «Один дома». В итоге Калкина утвердили.

Маколей Калкин в кадре из фильма «Один дома» Маколей Калкин в кадре из фильма «Один дома» Фото: KPA/Global Look Press

Фильм «Один дома» вышел в 1990 году и заработал $476 млн в мировом прокате. За роль Кевина Маккалистера Маколей был удостоен звания «Ребенок года» и номинирован на «Золотой глобус».

Потом в прокат вышло продолжение — «Один дома 2. Затерянный в Нью-Йорке». Лента тоже понравилась зрителям. Сейчас оба фильма по традиции показывают в рождественские праздники на американском телевидении.

Позже интерес к юному актеру упал. Картины с участием Маколея «Моя девочка», «Добрый сынок», «Щелкунчик» и «Богатенький Ричи» были номинированы на антипремию «Золотая малина». С 1994 года начался закат карьеры Калкина. За «Один дома» Маколей получил $100 тыс., за вторую часть его отец попросил уже $4,5 млн. Также Кристофер требовал, чтобы, помимо Маколея, в фильмах задействовали его братьев и сестер. Так, в «Один дома» снимался также Киран Калкин, который в 2025-м получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль».

В 1995 году мать Маколея подала на развод с отцом. Она устала от постоянного физического и эмоционального насилия над ней и детьми. Родители начали делить трастовый фонд Маколея, который на тот момент составлял $17 млн. 15-летний актер устал от споров матери и отца и передал управление своими деньгами стороннему агенту. Мать получила право опеки над детьми после развода с Кристофером.

В 2003-м Калкин снялся в фильме «Клубная мания» и решил отдохнуть от работы в кино.

Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин в кадре из фильма «Один дома» Кэтрин О'Хара и Маколей Калкин в кадре из фильма «Один дома» Фото: imago stock&people/Global Look Press

Проблемы с наркотиками Маколея Калкина

С 1995 года, по сообщениям некоторых изданий, Калкин тратил на запрещенные вещества от $6 тыс. в месяц. В 2004-м Маколея задержали за превышение скорости. При обыске в автомобиле актера обнаружили наркотики. С тех пор в прессе все чаще начала появляться информация о наркозависимости актера.

В 2012-м случайные прохожие увидели Калкина на улице и вызвали скорую. СМИ писали, что у него случилась передозировка. По данным таблоидов, Маколей тяжело переживал смерть сестры, которую в 2008 году сбила машина.

Что известно о личной жизни Калкина

В 1998 году Калкин женился на актрисе Рэйчел Майнер. Они были знакомы со школы. Поговаривали, что актер вступил в брак из-за ощущения одиночества. Но пара развелась через три года. Рэйчел не выдержала зависимости Калкина.

Вскоре актер начал встречаться с Милой Кунис. Она искренне пыталась помочь Маколею бросить наркотики. Ходили слухи, что пара была помолвлена. Но в 2011 году они расстались.

В 2017 году Калкин присоединился к актерскому составу фильма «Мальчишник в Таиланде» (Changeland), режиссером которого выступил его друг Сет Грин. На съемках он познакомился с азиатской актрисой Брендой Сонг. Встреча с ней полностью изменила жизнь актера. Маколей избавился от наркозависимости. Пара поженилась, у них родились двое сыновей, и Калкин вернулся в кинематограф.

Маколей Калкин и Бренда Сонг Маколей Калкин и Бренда Сонг Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем сейчас занимается Калкин

Несколько лет назад Калкин создал сайт и подкаст Bunny Ears о поп-культуре, которые успешно выстрелили. Благодаря этому сейчас у актера успешная IT-компания. В 2018 году Калкин снялся в рождественском рекламном ролике для Google, рекламируя новые сервисы умного дома в своем «фирменном» образе из «Один дома». В 2019 году он сыграл одну из ролей в фильме Сета Грина «Земля перемен» вместе с Брендой Сонг.

Позже Калкин появился в 10-м сезоне «Американской истории ужасов». В 2021-м Маколей попробовал себя в качестве модели на показе Gucci. В 2023-м актеру дали именную звезду на голливудской «Аллее славы». В 2025-м он появился в сериале «Ценный игрок» и продолжит там сниматься в 2026-м.

«Я не работал на угольной шахте. Я не был ребенком-солдатом. Случались определенные неприятности, но с детьми такие неприятности случаются постоянно, и они не выкарабкиваются из этой ситуации. Мне есть чем похвастаться, чувак. Посмотри на меня: у меня есть деньги, у меня есть слава, у меня есть прекрасная девушка, прекрасный дом и прекрасные животные», — говорил Маколей в одном из интервью.

Читайте также:

Составлен список звезд, объявивших о разводе летом 2025 года

Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко

Бородина, Бузова, Собчак: составлен список звезд «Дома-2», сыгравших в кино

актеры
фильмы
кино
Маколей Калкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Никакая РЭБ не собьет. Чудо-дрон «Квазимачта» напугал Киев и НАТО
Получившего российский паспорт футболиста вызвали на родину
Генпрокуратура требует признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»
Москвичи проголосовали за модернизацию дома-книжки на Новом Арбате
Вуди Аллен отреагировал на критику своего участия в Московской неделе кино
Московский бизнесмен умер за рулем люксовой иномарки
«Один дома», роман с Кунис и наркозависимость: как живет Маколей Калкин
ПВО вечером ликвидировала почти 40 беспилотников над восемью регионами РФ
Кабмин предложил Путину расторгнуть еще одну конвенцию Совета Европы
Почему на Тихона Страстного, 26 августа, нельзя спать на двух подушках
Стоимость биткоина упала ниже $110 тысяч
«Готовил геноцид»: как РФ спасла Южную Осетию от Саакашвили 17 лет назад
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешности
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 августа 2025 года
Крис Пайн: биография и лучшие роли
Леонид Слуцкий предложил строить школы с бассейнами по всей России
Выкидыш и конфликт с Васильевым: как живут Артемьева и Полищук из «Сватов»
«Терпение Трампа на исходе»: в Киеве раскрыли план Зеленского
Чемпион мира по плаванию объяснил, в чем трудность найти Свечникова
Маск подал иск против Apple и OpenAI
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.