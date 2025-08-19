Бородина, Бузова, Собчак: составлен список звезд «Дома-2», сыгравших в кино

Телеведущая Ксения Бородина сыграет главную роль в романтической комедии «За любовь». Она стала не первой звездой, кто после реалити-шоу «Дом-2» решил попробовать себя в кино. Ее коллега по проекту телеведущая Ольга Бузова появится в картине «Равиоли Оли», выход которой планируется в 2025 году. Кто еще из экс-участников «Дома-2» играл в фильмах и сериалах и как к этому относятся в киноиндустрии — в материале NEWS.ru.

Что известно о фильме с Ксенией Бородиной

В сентябре Ксения Бородина приступит к съемкам романтической комедии «За любовь». Ее экранным мужем станет актер Алексей Чадов. По сюжету супруги на грани развода находят волшебную бутылку, которая воплощает все сказанные тосты. По словам генерального и креативного продюсера проекта Гайка Асатряна, Ксения получила роль из-за ее популярности у женской аудитории и особой харизмы.

Бородина уже пробовала себя в качестве актрисы. До реалити-шоу «Дом-2» она появлялась в передаче «Окна». Ксения сыграла двух героинь в разных выпусках проекта.

После участия в проекте «Дом-2» телезвезду начали приглашать в фильмы и сериалы, где она играла или саму себя, или снималась в эпизодах. Также у Бородиной есть опыт дубляжа. Она озвучивала одного из персонажей в анимационном фильме «Олли и сокровища пиратов».

Бывший избранник Бородиной адвокат Михаил Терехин рассказал NEWS.ru, как он относится к роли телеведущей в проекте «За любовь!». По его словам, он рад за экс-возлюбленную.

«В плане актерского мастерства у нее все отлично. Есть актерский опыт, опыт озвучки. Она всю жизнь на телике. Она хорошо импровизирует. Поэтому, думаю, она справиться с главной ролью», — резюмировал Терехин.

Какими ролями в кино запомнилась Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова была одной из главных звезд «Дома-2». В 2008 году она впервые сыграла саму себя в популярном сериале «Универ». Позже Бузова снялась в проектах «Бедные люди», «Жги!», «Чернобыль-2. Зона отчуждения» и многих других. В 2025 году выходит комедия «Равиоли Оли». В этом фильме Бузова вновь сыграла саму себя — популярную поп-диву, которая по сюжету доверилась не тому мужчине.

«Ольга Бузова руководит заводом в городке Нижние Теплышки. Звучит как заголовок сатирического издания, новость из параллельной вселенной. Но какой бы фантастической ни выглядела эта история по форме, в сути своей она обращает нас к главным ориентирам сегодняшнего времени: силе любви и сердца, которое всегда подскажет верный путь. Никакие деньги, квартиры и машины не заменят самого главного — человека рядом и людей вокруг, близких и не только. Тех, с которыми мы делим быт, работу, увлечения», — рассказала генеральный продюсер фильма Лика Бланк.

Помимо Бузовой, в новом фильме сыграли Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Вольфганг Черни и многие другие. Режиссером картины выступил Андрей Никифоров.

Кто еще из звезд реалити-шоу «Дом-2» играл в кино

Еще одна экс-участница «Дома-2» блогер и телеведущая Виктория Боня тоже снималась в кино. Она дебютировала в проекте «Моя любимая ведьма». Позже звезда снялась в картине «А мама лучше», где ее экранной партнершей стала Елена Проклова. Чаще всего Боня играла эпизодические роли. В фильме «Мексиканский вояж Степаныча» она перевоплотилась в содержанку наркобарона, в комедии «8 первых свиданий» — в свадебного организатора.

Виктория Боня Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак вела «Дом-2» с 2007 по 2014 год. После ухода из реалити-шоу она не раз играла камео и в эпизодах таких проектов, как фильм «Гилер капут!», сериалы «Краткий курс счастливой жизни», «Содержанки», «257 причин, чтобы жить» и других.

Ольга Солнце Николаева после «Дома-2» снималась в сериалах «Счастливы вместе» и «Крем». Она рассказала NEWS.ru, что до второго проекта должна была сняться с Павлом Волей в фильме «Платон». По словам Николаевой, ей было легко работать с ведущим, ведь они были знакомы, так как вместе учились в одном институте в Пензе. Как вспоминала Ольга, она понравилась режиссеру и команде, но продюсеры ей отказали из-за отсутствия актерского образования и опыта. Позже Николаева получила предложение принять участие в сериале «Крем».

«Я знала, что там участвуют, помимо меня, именитые актрисы. Но в итоге руководство выбрало меня на уровне канала, сериал должен был идти на канале ТНТ. Моя героиня была очень похожа на меня. Такая бунтарка. Мне, по сути, не сильно приходилось играть», — рассказала Ольга.

Марина Стархова, которая участвовала в «Доме-2» в 2020 году, снялась в международном проекте режиссера Романа Полански — фильме «Дворец». Она сыграла девушку Микки Рурка. Фильм вышел в прокат в 2023 году.

Бывшая участница «Дома-2» Наталья Бардо (настоящая фамилия — Кривозуб) стала сниматься в кино и сериалах после реалити-шоу. Она окончила театральное училище имени Щукина. Бардо сыграла в таких фильмах, как «Любовь с ограничениями», «Бабушка легкого поведения» и многих других.

Как продюсеры оценивают проекты с участием героев «Дома-2»

Продюсер Павел Рудченко высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что участников реалити-шоу и блогеров привлекают для рейтингов. Он напомнил NEWS.ru, что эти люди — своеобразные лидеры мнений, которые могут повлиять на продажи билетов в кинотеатрах и на популярность проекта на стримингах.

Продюсер напомнил, какой ажиотаж вызвало участие Ольги Бузовой в 2021 году в спектакле «Чудесный грузин». «Это было резонансное событие, которое привлекло внимание, и неважно, какого качества был спектакль. Они привлекли внимание на хайпе. Так же и продюсеры фильмов — ловят определенный инфоповод и дают роли в проектах тем, кто сейчас в топе», — объяснил Рудченко.

Ольга Бузова в сцене из спектакля «Чудесный грузин» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Сергей Дворцов выразил мнение в разговоре с NEWS.ru, что медийное лицо могут пригласить в проект для того, чтобы люди смотрели. По его наблюдениям, часто роль пишут под определенную приглашенную звезду. «Под нее прописали сцены, чтобы было все органично, учли особенности ее характера. В итоге ей просто нужно будет сыграть себя. Вот и все. Здесь ошибок быть не может», — сказал продюсер.

Шоураннер сериала «Фишер» режиссер и продюсер Сергей Кальварский не понимает подобной погони за рейтингами. Он не считает, что блогерам и участникам реалити надо играть в кино.

«Все хотят рейтинги, мне тоже не чуждо это желание, но я делю рейтинги исходя из своего собственного представления о профессии, профессиональной планки, которую я лично не хотел бы для себя понижать. Каждый должен заниматься своим делом. Я не считаю, что блогеры, участники разнообразных реалити-шоу, даже если они талантливы в чем-то, должны заниматься актерской работой. Это серьезная профессия, которой люди отдают очень много сил и времени. Я возьму кого-то из реалити в проект, если по сценарию мне нужен будет участник реалити», — объяснил продюсер.

