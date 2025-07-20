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20 июля 2025 в 17:39

Бузова рассказала, почему не снимает контент из своего дома

Бузова заявила, что скрывает адрес проживания и не берет дома в руки смартфон

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова на полях VK Fest заявила, что тщательно скрывает адрес своего проживания и не снимает контент из своей квартиры. По словам артистки, которые приводит корреспондент NEWS.ru, она даже не берет в руки смартфон, когда находится дома.

Я очень люблю свой дом, свой вид, вы не знаете, где он находится, я очень тщательно скрываю. <...> Мне это дало возможность наслаждаться вечерами и просыпаться, наслаждаться утром, — подчеркнула артистка.

Ранее Ольга Бузова рассказала о болезни своей собаки, йоркширского терьера Евочки. По словам звезды, питомец внезапно похудел. Животное отвезли в клинику и оставили там на несколько дней для исследования у эндокринолога.

До этого главная сваха страны телеведущая Роза Сябитова раскритиковала выбор партнеров Ольгой Бузовой. По ее словам, та привлекает в свою жизнь, как правило, молодых и небогатых мужчин, которые становятся альфонсами. Она отметила, что Бузовой нужен мужчина старше, с большим достатком и твердым характером, который станет для нее опорой.

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