Бородина показала фото с голливудской звездой

Блогер и телеведущая Ксения Бородина посетила концерт певицы Дженнифер Лопес в Турции. У себя в Telegram-канале российская знаменитость опубликовала снимок с голливудской звездой.

Также Бородина в шутку отметила свою схожесть с Лопес. Она поинтересовалась у подписчиков, «сколько Джей Ло» они видят на снимке.

Ранее российская телеведущая положительно оценила возможность рождения ребенка в новом браке с блогером Николаем Сердюковым. Отвечая на комментарий подписчика в соцсети, она подтвердила готовность к беременности. В настоящее время у Бородиной растут две дочери — 9-летняя Теона и 16-летняя Маруся.

Отдельно Бородина высказалась о фотографиях со свадьбы, где Сердюков обнимал модель Викторию Лопыреву. Телеведущая заявила, что не испытывает ревности, считая такие проявления обычной вежливостью. По ее словам, в этом нет ничего предосудительного.

До этого стало известно, что перед свадьбой Ксении Бородиной и Николая Сердюкова для гостей установили специальные требования конфиденциальности. Все приглашенные должны были подписать документ, запрещающий разглашение подробностей торжества. На входе в банкетный зал организаторы разместили дополнительные напоминания о правилах.