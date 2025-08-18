Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант

Телеведущая Ксения Бородина очень харизматична, заявил NEWS.ru адвокат и бывший бойфренд ведущей Михаил Терехин. По его словам, Бородина справится с предложенной ей ролью в фильме «За любовь», и проект с ее участием станет успешным.

В плане актерского мастерства у нее все отлично. Есть актерский опыт, опыт озвучки. Она всю жизнь на телеке. Она хорошо импровизирует. Поэтому, думаю, она справится с главной ролью, — резюмировал Терехин.

В сентябре Ксения Бородина приступит к съемкам романтической комедии «За любовь», где сыграет главную роль. Ее экранным мужем станет актер Алексей Чадов. По сюжету их пара на грани развода. Они находят волшебную бутылку, которая воплощает все сказанные тосты. Съемки комедии начнутся в сентябре.

По словам генерального и креативного продюсера проекта Гайка Асатряна, Ксению взяли на эту роль из-за ее популярности у женской аудитории и особой харизмы. Он считает, что в экранной паре Чадов — Бородина есть особая химия.

Недавно стало известно, что Бородину обокрали в Италии, где она проводила медовый месяц с блогером Николаем Сердюковым, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, у звезды похитили iPhone. Ведущая призвала туристов не спускать глаз с сумок, особенно в Милане и Венеции.