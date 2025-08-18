Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 19:27

Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант

Экс-бойфренд Бородиной Терехин назвал ее харизматичной женщиной-импровизатором

Ксения Бородина и Михаил Терехин Ксения Бородина и Михаил Терехин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина очень харизматична, заявил NEWS.ru адвокат и бывший бойфренд ведущей Михаил Терехин. По его словам, Бородина справится с предложенной ей ролью в фильме «За любовь», и проект с ее участием станет успешным.

В плане актерского мастерства у нее все отлично. Есть актерский опыт, опыт озвучки. Она всю жизнь на телеке. Она хорошо импровизирует. Поэтому, думаю, она справится с главной ролью, — резюмировал Терехин.

В сентябре Ксения Бородина приступит к съемкам романтической комедии «За любовь», где сыграет главную роль. Ее экранным мужем станет актер Алексей Чадов. По сюжету их пара на грани развода. Они находят волшебную бутылку, которая воплощает все сказанные тосты. Съемки комедии начнутся в сентябре.

По словам генерального и креативного продюсера проекта Гайка Асатряна, Ксению взяли на эту роль из-за ее популярности у женской аудитории и особой харизмы. Он считает, что в экранной паре Чадов — Бородина есть особая химия.

Недавно стало известно, что Бородину обокрали в Италии, где она проводила медовый месяц с блогером Николаем Сердюковым, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, у звезды похитили iPhone. Ведущая призвала туристов не спускать глаз с сумок, особенно в Милане и Венеции.

Ксения Бородина
кино
телеведущие
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ход Путина, Трамп сорвался, новый удар по мигрантам: что дальше
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.