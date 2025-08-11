Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 18:29

Бородиной обчистили карманы во время медового месяца в Италии

SHOT: у Бородиной украли iPhone во время медового месяца с Сердюковым в Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую телеведущую Ксению Бородину обокрали в Италии, где она проводила медовый месяц с блогером Николаем Сердюковым, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, у звезды похитили iPhone.

Как говорится в материале, Бородина всегда носила с собой два одинаковых смартфона. После тура по нескольким итальянским городам, пишет канал, прямо перед вылетом она обнаружила, что одно из устройств пропало. Ведущая призвала туристов не спускать глаз с сумок, особенно в Милане и Венеции.

До этого стало известно, что перед свадьбой Ксении Бородиной и Николая Сердюкова для гостей установили специальные требования конфиденциальности. Все приглашенные должны были подписать документ, запрещающий разглашение подробностей торжества. На входе в банкетный зал организаторы разместили дополнительные напоминания о правилах.

Ранее певица Ольга Орлова рассказала, что именно ее супруг вел Бородину к алтарю во время свадебной церемонии. Артистка написала, что момент выхода невесты должен быть особенным, а роль сопровождающего может выполнять не только отец, но и брат, дедушка, дядя или близкий друг. По ее мнению, важнее всего, чтобы рядом находился человек, искренне разделяющий радость молодоженов.

