Каждый шестой россиянин хочет надбавку за навыки работы с ИИ

Около 15% россиян считают, что специалисты, работающие с искусственным интеллектом, заслуживают надбавки, пишет ТАСС со ссылкой на данные руководителя направления «Навыки и карьера» hh.ru Марины Дороховой. Треть респондентов в свою очередь полагают, что использование ИИ не влияет на зарплату. Опрос прошел среди 3310 соискателей.

Опрос показал, что 5% предлагают снизить зарплаты сотрудникам с такими навыками. 46% назвали работу с ИИ важной, но отметили, что главное — общая эффективность. Среди молодежи 18–24 лет идею доплат поддержали 16%, еще 47% высказались «скорее за». А в старшей категории (55+) 57% выбрали вариант, где важнее результат, а не владение ИИ.

Владение ИИ перестает быть «дополнительным бонусом» и становится новой нормой рынка труда. Однако, чтобы претендовать на лучшие условия, важно подтвердить свой уровень, — заявила Дорохова.

Несмотря на широкое обсуждение темы ИИ, только 4% россиян считают, что владение такими технологиями — необходимое требование для трудоустройства. По мнению 37% опрошенных, этот навык дает преимущество перед другими соискателями, но для 44% более значимы иные качества. При этом 15% респондентов вообще не связывают работу с ИИ с возможностью получить работу.

