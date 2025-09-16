Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 09:11

Каждый шестой россиянин хочет надбавку за навыки работы с ИИ

Аналитик Дорохова: 15% россиян хотят доплат за навыки работы с ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 15% россиян считают, что специалисты, работающие с искусственным интеллектом, заслуживают надбавки, пишет ТАСС со ссылкой на данные руководителя направления «Навыки и карьера» hh.ru Марины Дороховой. Треть респондентов в свою очередь полагают, что использование ИИ не влияет на зарплату. Опрос прошел среди 3310 соискателей.

Опрос показал, что 5% предлагают снизить зарплаты сотрудникам с такими навыками. 46% назвали работу с ИИ важной, но отметили, что главное — общая эффективность. Среди молодежи 18–24 лет идею доплат поддержали 16%, еще 47% высказались «скорее за». А в старшей категории (55+) 57% выбрали вариант, где важнее результат, а не владение ИИ.

Владение ИИ перестает быть «дополнительным бонусом» и становится новой нормой рынка труда. Однако, чтобы претендовать на лучшие условия, важно подтвердить свой уровень, — заявила Дорохова.

Несмотря на широкое обсуждение темы ИИ, только 4% россиян считают, что владение такими технологиями — необходимое требование для трудоустройства. По мнению 37% опрошенных, этот навык дает преимущество перед другими соискателями, но для 44% более значимы иные качества. При этом 15% респондентов вообще не связывают работу с ИИ с возможностью получить работу.

Ранее эксперт по нацистской Германии Ян Бурцлафф заявил, что даже самый продвинутый искусственный интеллект не способен заменить историков. По его мнению, их роль лишь возрастает, поскольку алгоритмы не могут постичь эмоциональную и моральную глубину.

