Хреновина по-сибирски — взрыв вкуса!

Хреновина по-сибирски — взрыв вкуса! Хреновина по-сибирски — взрыв вкуса! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уникальное сочетание хрена, сезонных ягод и меда превращает традиционную заготовку в гастрономический хит.

Пропустите через мясорубку килограмм спелых томатов, 200 граммов корня хрена и 100 граммов чеснока. В получившуюся массу добавьте стакан протертой облепихи, полстакана брусники и три столовые ложки густого меда. Для пикантности введите чайную ложку зерен горчицы и щепотку душистого перца. Тщательно вымешайте до однородности, разложите по стерильным банкам, оставляя сверху пространство в палец. Залейте это пространство растопленным сливочным маслом — это создаст герметичный барьер. Храните в погребе. Эта хреновина раскроет свой вкус через месяц, но ее аромат впечатлит вас сразу.

рецепты
хрен
домашние заготовки
закуски
Оксана Головина
О. Головина
