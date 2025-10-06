Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 21:58

Помидоры в банках не взорвутся и будут хрустящими: вот идеальные пропорции соли и сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сложно найти людей, которые не любили бы маринованные помидоры. И вы сами можете приготовить этот кулинарный шедевр, главное, сделать это правильно.

Чтобы закатать вкусные маринованные помидоры, важно соблюдать пропорции: на трехлитровую банку нужно четыре столовые ложки сахара и две ложки соли. Выбирайте плотные томаты без повреждений, комнатной температуры.

Подготовьте специи: чеснок, укроп, листья смородины и вишни — они сохранят упругость плодов. Проткните каждый помидор у плодоножки, чтобы кожица не треснула.

В стерилизованную банку уложите специи, плотно разместите помидоры. Залейте кипятком на 8–10 минут, слейте воду, добавьте соль, сахар и четыре ложки уксуса. Закатайте, переверните банку и укутайте.

Храните в темном месте при комнатной температуре. При соблюдении технологии заготовки простоят до двух лет.

Ранее сообщалось, что консервация не может проходить без стерилизации банок. Этот важный этап защищает заготовки от порчи. Традиционный метод с кипячением отнимает много времени и сил, но есть простое решение.

помидоры
домашние заготовки
советы
кулинария
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без права на ошибку»: Миронов рассказал о работе с Путиным в 90-х
Еще один НДС: какие товары хотят им обложить, размер ставки, сроки введения
Лукашенко остановил рост цен в Белоруссии
На Украине запустили секретную сеть аккумуляторов для электросетей
Пожилой мужчина пострадал от удара ВСУ в ДНР
Проще приготовить, чем выговорить: рецепт шотландского рамбледетампса
Стало известно, кто возглавит рабочую группу по защите семей в России
Кобахидзе раскрыл, на что была готова Зурабишвили при успехе штурма
ЕС готовит санкционный удар по цифровому активу России
Слуцкий рассказал, каким редким качеством обладает Путин
«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит
В российском городе продают приморский санаторий по цене квартиры в Москве
Уходящий премьер Франции отказался возвращаться на пост
В Грузии развернули операцию по поимке участников штурма дворца президента
На всех направлениях СВО появился дрон, облегчающий работу связистов
Избившему собаку-инвалида мужчине грозит до трех лет тюрьмы
На Украине объявили о размещении военного производства в стране ЕС
Врач рассказала о перспективах открытия нобелевских лауреатов 2025 года
Как кошки лечат людей: научные доказательства и механизмы
Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.