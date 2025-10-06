Помидоры в банках не взорвутся и будут хрустящими: вот идеальные пропорции соли и сахара

Сложно найти людей, которые не любили бы маринованные помидоры. И вы сами можете приготовить этот кулинарный шедевр, главное, сделать это правильно.

Чтобы закатать вкусные маринованные помидоры, важно соблюдать пропорции: на трехлитровую банку нужно четыре столовые ложки сахара и две ложки соли. Выбирайте плотные томаты без повреждений, комнатной температуры.

Подготовьте специи: чеснок, укроп, листья смородины и вишни — они сохранят упругость плодов. Проткните каждый помидор у плодоножки, чтобы кожица не треснула.

В стерилизованную банку уложите специи, плотно разместите помидоры. Залейте кипятком на 8–10 минут, слейте воду, добавьте соль, сахар и четыре ложки уксуса. Закатайте, переверните банку и укутайте.

Храните в темном месте при комнатной температуре. При соблюдении технологии заготовки простоят до двух лет.

