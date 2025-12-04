Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах

Жильцов подъезда дома на юго-востоке Москвы, пожаловавшихся на неприятный запах после дезинсекции в квартире, могут временно разместить в автобусах «Мосгортранса», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его информации, заявка на отправку техники уже оформлена.

Оформлена заявка на отправку автобусов ГУП «Мосгортранс» для обогрева эвакуированных людей в количестве 30 человек, — говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, специалисты аварийно-спасательного отряда уже сделали замеры проб воздуха. По итогу проверки выявили превышение концентрации вредных веществ.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате химического отравления пострадали три человека. Первым почувствовал себя плохо жилец одной из квартир, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре признаки отравления проявились у двух его соседей.

Как предположил технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков, отравившиеся средством от тараканов москвичи могли пренебречь правилами дезинсекции квартиры. По его словам, во время обработки от насекомых всем, у кого нет средств защиты дыхательных путей, следует покидать помещение.