Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 17:59

Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жильцов подъезда дома на юго-востоке Москвы, пожаловавшихся на неприятный запах после дезинсекции в квартире, могут временно разместить в автобусах «Мосгортранса», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его информации, заявка на отправку техники уже оформлена.

Оформлена заявка на отправку автобусов ГУП «Мосгортранс» для обогрева эвакуированных людей в количестве 30 человек, — говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, специалисты аварийно-спасательного отряда уже сделали замеры проб воздуха. По итогу проверки выявили превышение концентрации вредных веществ.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате химического отравления пострадали три человека. Первым почувствовал себя плохо жилец одной из квартир, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре признаки отравления проявились у двух его соседей.

Как предположил технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков, отравившиеся средством от тараканов москвичи могли пренебречь правилами дезинсекции квартиры. По его словам, во время обработки от насекомых всем, у кого нет средств защиты дыхательных путей, следует покидать помещение.

Москва
запахи
автобусы
москвичи
дезинсекция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«По цене Мальдив»: Волочкова рассказала, почему не пойдет на спектакль «Щелкунчик»
Мирные украинцы оказались под угрозой из-за вернувшихся с фронта бойцов
Любимый салат мужа: печень трески, яйца и зеленый лук
«Проверена временем»: Моди оценил дружбу России и Индии
Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox
Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах
В Иране призвали США принять условия России по Украине
В Польше предложили помочь Украине молодыми украинцами
Премьер Польши пообещал раскрыть Сейму секретную информацию
Москвичам рассказали, какой будет погода до конца 2025 года
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом
Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения
Экс-главком НАТО увидел сразу две угрозы планам ЕК по активам России
Главу канцелярии церкви Армении задержали за сбыт наркотиков
Герман Греф оценил опыт работы RT за рубежом
Появились кадры совместной поездки Путина и Моди на автомобиле
Психолог рассказала, почему людям трудно выйти из токсичных отношений
Дальше
Самое популярное
В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Общество

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.