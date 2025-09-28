Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 12:48

Больше не надо кипятить кучу банок: теперь консервация будет проходить легко и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Консервация не может проходить без стерилизации банок. Этот важный этап защищает заготовки от порчи. Традиционный метод с кипячением отнимает много времени и сил, но есть простое решение.

Посудомойка справится со стерилизацией быстро и безопасно. Просто установите чистые банки горлышком вниз или под углом, выберите самый горячий и длительный режим без моющего средства. В конце процесса поставьте программу «Экстра-сушка» или «Горячая сушка».

Такой метод поможет обработать сразу много банок без контакта с паром. Однако есть нюанс: крышки лучше стерилизовать традиционным кипячением, чтобы не повредить пластиковые прокладки.

Ранее сообщалось: мало кто задумывается о том, какие именно вещи можно сочетать в одной загрузке стиральной машины. Чаще всего разделяют только по цвету — темное и светлое отдельно. Но этого недостаточно: полотенца и постельное белье, например, категорически нельзя стирать в одном цикле.

Читайте также
Мошенники стали внедрять опасные программы под видом приложений банков
Общество
Мошенники стали внедрять опасные программы под видом приложений банков
Появились необычные подробности об устроивших поджог в банке пенсионерах
Регионы
Появились необычные подробности об устроивших поджог в банке пенсионерах
Капуста быстрого приготовления с горячим рассолом: можно есть через 4 часа
Общество
Капуста быстрого приготовления с горячим рассолом: можно есть через 4 часа
Готовлю закуску, которую расхватывают первой. Огурчики по-болгарски! Идеально для ленивых хозяек
Общество
Готовлю закуску, которую расхватывают первой. Огурчики по-болгарски! Идеально для ленивых хозяек
Стретчинг: что это такое, польза и 7 лучших упражнений для начинающих
Семья и жизнь
Стретчинг: что это такое, польза и 7 лучших упражнений для начинающих
банки
домашние заготовки
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.