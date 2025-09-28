Больше не надо кипятить кучу банок: теперь консервация будет проходить легко и просто

Консервация не может проходить без стерилизации банок. Этот важный этап защищает заготовки от порчи. Традиционный метод с кипячением отнимает много времени и сил, но есть простое решение.

Посудомойка справится со стерилизацией быстро и безопасно. Просто установите чистые банки горлышком вниз или под углом, выберите самый горячий и длительный режим без моющего средства. В конце процесса поставьте программу «Экстра-сушка» или «Горячая сушка».

Такой метод поможет обработать сразу много банок без контакта с паром. Однако есть нюанс: крышки лучше стерилизовать традиционным кипячением, чтобы не повредить пластиковые прокладки.

