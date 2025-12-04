Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На кружки помидоров положила эту пасту: простая закуска, которая улетела со стола первой. Всего 4 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
На кружки помидоров положила эту пасту: простая закуска, которая улетела со стола первой. Всего 4 ингредиента. Эта закуска — настоящая палочка-выручалочка. Готовится моментально, выглядит очень аппетитно и исчезает со стола быстрее, чем вы успеете предложить гостям. Идеальное сочетание сочного помидора и сытной, ароматной начинки.

Для ее приготовления вам понадобится: крабовые палочки — 1 пачка, 6 вареных яиц, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза, крупные помидоры, соль и черный перец по вкусу.

Как приготовить: вареные яйца и палочки натрите на крупной терке. Сыр натрите на средней или мелкой терке. Соедините их в миске, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, майонез, черный перец и немного соли. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Помидоры нарежьте кружочками средней толщины. На каждый кружок выложите ложку сырно-яичной начинки горкой. Сверху можно посыпать мелко тертым сыром или раскрошенной брынзой для пикантности. Яркая, сытная и невероятно простая закуска готова к подаче!

Ранее мы готовили «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник. Картофельная соломка делает этот салат невероятным.

